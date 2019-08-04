انت الان تتابع أردوغان: تركيا ستنفذ عملية في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وتشعر تركيا باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا. وقال أردوغان إنه ابلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.
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