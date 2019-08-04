الان تتابع ترامب يأمر بتنكيس الأعلام إلى النصف بعد حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 8:02 م, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يأمر بتنكيس الأعلام إلى النصف بعد حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

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