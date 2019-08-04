شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية البحرين: إيران هدفها الشيعة.. وقطر استهدفت الطائفتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واصطفاف كافة مواطنيها، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأوضح أن المؤامرات التي دأبت قطر وإيران على تدبيرها، ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع؛ لأن وحدة شعب البحرين والولاء لقيادة الملك، ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.

وأضاف لدى ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، صباح اليوم (الأحد) أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة، مشددا على أنه إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين.

ونوه -وفقا لصحيفة «الأيام» البحرينية- إلى أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للبحرين، فيما «تستهدف قطر نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن»، مضيفا «هو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية».