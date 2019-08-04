طهران تحتجز أمين جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن أجهزة المخابرات الإيرانية تحتجز منذ سبعة أشهر مواطنا نمساويا إيرانيا يدعى مسعود مصاحب، يبلغ من العمر 72 عاما، وهو الأمين العام لـ «جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية» في فيينا، والتي تعتبر إحدى اللوبيات غير الرسمية للنظام الإيراني في أوروبا.

ونقلت «العربية نت» عن صحيفة دير ستاندارد أنه تم اعتقال مسعود مصاحب في يناير الماضي، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن إيفين بالعاصمة طهران بتهمة غير معروفة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية بيتر غوشيلباور أن الحكومة النمساوية قد طالبت إيران بالإفراج عن مصاحب. وذكر تقرير لموقع إيران واير أن مسعود مصاحب حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيينا للتكنولوجيا (TU Wien)، وتم تجنيسه كمواطن نمساوي عام 1980، وأقام علاقات وثيقة مع سفارة إيران.