ترند الموجز| انهيار جديد للدولار.. وأول رد من اليوتيوبر أحمد حسن.. ومؤمن زكريا يهاجم الأهلي ورد فعل ناري من الإدارة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، انخفاض قياسي جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أقل سعر منذ التعويم، وأول تعليق من اليوتيوبر "أحمد حسن" على اتهامه باستغلال طفلته: ’’دخلي الشهري نصف مليون جنيه‘‘، و

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

انخفاض قياسي جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أقل سعر منذ التعويم

واصلت أسعار الدولار، تراجعها أمام الجنيه، في تعملات الأحد، 4 أغسطس، في البنوك الحكومية والخاصة.

وحققت العملة الخضراء انخفاضا قياسيا جديدا، حيث وصلت لأدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، مسجلة 16.48 جنيها للشراء.

وكان الدولار قد سجل أقل سعر للشراء منذ التعويم، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بـ 16.49 جنيها.

وسجل الدولار، الأحد في بنكي المصرف المتحد، والتجاري الدولي CIB، أقل سعر للشراء بواقع 16,48 جنيها، وأقل سعر للبيع بـ 16٫58 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 180 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الأحد، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٤٩٨٢ جم شراء

١٦٫٦١٥٣ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) -

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٤٩ جم شراء

١٦٫٥٩ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٤٩ جم شراء

١٦٫٥٩ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٤٨ جم شراء

١٦٫٥٨ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٤٨ جم شراء

١٦٫٥٨ جم بيع

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أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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أول تعليق من اليوتيوبر "أحمد حسن" على اتهامه باستغلال طفلته: ’’دخلي الشهري نصف مليون جنيه‘‘

علق اليوتيوبر أحمد حسن، على البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه وزوجته زينب باستغلال ابنتهما الرضيعة وتعريضها للخطر، من أجل التربح وتحقيق مكاسب، على قناتهما على اليوتيوب.

وقال اليوتيوبر الشهير في منشور له: “مع كل لحظه حلوه في حياتنا دايمًا بنواجه انتقادات بأسلوب وطريقة بشعة بدون أي وجه حق من الشخص المنتقد.. الكلام اللي جاى ده موجهه للاشخاص اللي بتنتقدنا وواقفلنا على الواحدة ومستنية أي حدث في حياتنا عشان تنتقده وتجرح فينا بأسلوب قليل الأدب وبسخرية مبتزلة”.

وأضاف حسن: “أولاً أنا أسمي أحمد حسن عندى 23 سنة ومتجوز من حوالي سنة من أجمل بنت في الدنيا زينب مراتي، والحمد لله ربنا رزقنا بأجمل بنوتة فى الدنيا و هى أيلين بنتنا.. حابب أحكيلكوا شوية عن حياتي”.

وتابع: “أولاً أنا من أسرة فقيرة جدًا وكنت ساكن في حي البساتين ووالدي شغال ترزي واللى مش عارف يعنى ايه ترزي يعنى بيفصل و بيصلح هدوم والحمد لله فخور بيه جدًا ووالدتي ربة منزل.

وواصل: "المهم أنا حاليًا بدرس في كليه حقوق جامعه القاهرة و فى سنه تالته وأكيد عارفين المفروض شخص في سني من المفترض أنه متخرج من 3 سنين وده محصلش لأني وأنا عندي 17 سنه كنت فى ثانويه عامة وكانت حالتنا المادية شبه معدومة ساعتها قررت إني أوقف تعليم لمدة سنتين وأنزل اشتغل عشان أصرف على أهلي وفعلاً عملت كده قعدت سنتين كاملين بشتغل كل حاجة في الدنيا ممكن تتخيلوها وقفت في محلات موبيلات اشتغلت في محل تصنيع شنط اشتغلت مندوب مبيعات كل حاجه مكنتش بقول للشغل لأ لحد مربنا كرمني خلال السنتين دول وقدرت أكون مبلغ افتح بيه مكتب شحن خاص بيا، والحمد لله ساعتها ربنا كرمني من وسع وبعديها قررت إني اأمل تعليم تاني و خلت امتحانات الثانويه العامه ونجحت و دخلت حقوق القاهرة”.

وأكد: “كان عندى شغف كبير إني أكون شخص ناجح و شهور زي أي شخص منكم بالظبط وابتديت ده من أول ما بدأت أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا والحمد لله خلال سنتين بس قدرت أحقق نجاحات كبيرة جدًا على السوشيال ميديا وبقيت واحد من أكثر الناس المشهورة في مصر على السوشيال ميديا، والحمدلله اتجوزت وكونت أسرة وأنا سني صغير”.

وقال: “نيجى بقا للمهم ناس كتير بتدعي إني شخص فاشل وناس كتير بتقولي فكك من التفاهة اللي بتعملها دي وروح شوفلك شغلة، وناس كتير بتسألني أنت شايف نفسك شخص ناجح ولا فاشل، فأنا هرد عليكم دلوقتي، أيوة أنا شايف نفسي شخص ناجح.. ليه؟ هقولكم دلوقتي. أولًا أنا عندي 23 سنه ومتجوز وعندي بنت ومبسوط في حياتي وسعيد ومعايا عربيه أحدث موديل وعندي شقتي ملكي في منطقه من أحسن المناطق السكنيه في مصر وده بالنسبالي نجاح”.

وأكمل: “ثانيًا قناتي على اليوتيوب عليها 3 مليون سبسكريب وحسابي على الانستجرام عليه مليون ونص فولورز و صفحتي على فيس بوك عليها 2 مليون معجب ده غير إني بحقق شهريًا أكثر من 100 مليون مشاهدة وأكثر من 500 مليون دقيقة مشاهدة و زيد شهريًا أكثر من 600 ألف سبسكريب فده بالنسبالي نجاح”.

واستطرد: “ثالثًا دخلي الشهري حاليًا من قناتي بس حوالى 30 ألف دولار شهريًا يعني بالمصري حوالي نص مليون جنيه ده غير إني عندي 3 قنوات تانيين ليا على يوتيوب وغير طبعا الإعلانات اللى بعملها شهريًا، فده بالنسبالي نجاح، فأظن بعد كل اللي سمعتوه ده مش محتاج حد تاني يشكك في نجاحي، أنا في حياتي الشخصيه الحمد لله ناجح وده بفضل ربنا وفي حياتي العمليه الحمد لله برده ناجح وبرده بفضل ربنا”.

وختتم أحمد حسن منشوره قائلا: “الملخص و المفيد لكل الكلام اللى قولته ده ان عايزكوا تبصوا لنفسكوا الأول قبل متفكروا تنتقدونا، والسؤال دلوقتي بقا لأي شخص شاف كل الكلام اللي فات ده كله.. أنت شايف نفسك شخص ناجح ولا شخص فاشل فكر كويس وجاوب على نفسك وحاول متبصش لكلام الناس لأن كلام الناس عمره مهيوصلك انك تبقا شخص ناجح أقرب مثال إني من ساعة ما بدأت لحد دلوقتى لو كنت ركزت مع كلام الناس عمري مكنت نجحت ويمكن كنت وصلت لدرجة نفسية صعبة وعمري مكنت هقدر اتعالج منها.. رسالة أخيرة حابب اوجهلكوه..خليكوا انتوا فى انتقادكوا وخلينا احنا في نجاحنا”.

القصة من البداية للنهاية

"أحمد حسن وزينب".. زوجان أثارا جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مصر، بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من عمرها، واستغلالها وتعريض حياتها للخطر، من أجل التربح من ورائها وتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات، على قناتهما بموقع يوتيوب.

وأثيرت حالة من الغضب عبر صفحات السوشيال ميديا ، بعد تداول فيديوهات "أحمد وزينب" وهما زوجان من مشاهير اليوتيوب، حيث عرّض الثنائي مقاطع عن حياتهما الشخصية، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.

بلاغ للنائب العام.. وتحرك عاجل من القومي للطفولة

من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "العشماوي"، في بيان الجمعة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وفي هذا السياق، نوهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى قيام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

وقالت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

قرار من النائب العام

من جانبه، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءتهما لطفلتهما وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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مؤمن زكريا يهاجم الأهلي بتغريدة غامضة.. وعبد الحفيظ يرد.. وقرار قوي من الإدارة الحمراء

أثار مؤمن زكريا، لاعب وسط النادي الأهلي، جدلا خلال الساعات الماضية، بعد نشره تغريدة غامضة، يهاجم خلالها بشكل غير مباشر قرار استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق الأحمر، مما ترتب عليه فرض عقوبات عليه من قبل لجنة الكرة، بالإضافة إلى فتح الباب لرحيله.

وكتب مؤمن عبر حسابه بتويتر: "الدنيا رايحة وجايه، هنشوف الدنيا هتودينا على فين، دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة، مفيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع ، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

عبد الحفيظ يرد

من جانبه، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "مؤمن خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية.. ومن الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة".

وأضاف مدير الكرة: "مؤمن متواجد مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل".

قرار قوي من الإدارة الحمراء

وفي سياق متصل، أكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع "اليوم السابع" تغريم مؤمن زكريا على خلفية هجومه على إدارة النادي وجهاز الكرة.

من ناحية أخرى، فتح الأهلي الباب أمام مؤمن للرحيل عن النادي، وقال مصدر لصحيفة "الوطن"، إن إدارة الكرة، أبلغت اللاعب عدم ممانعة الجهاز الفني في رحيله على سبيل الإعارة، حال وصول عرض رسمي من أي نادٍ.

وأكد عبدالحفيظ للاعب، أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه أساسيًا، بعد خروجه من القائمة الأفريقية، بالإضافة لحاجته لبعض الوقت للشفاء من الإصابة واستعادة الفورمة البدنية والفنية، إذ يعاني اللاعب من إصابة قوية في الركبة.

جدير بالذكر أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أعلن مساء الخميس الماضي، قائمة الفريق المشاركة في بطولة الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي الإفريقية خروج كل من مؤمن زكريا، ناصر ماهر، إسلام محارب، أحمد علاء، هشام محمد ومحمد شريف، فضلًا عن عمرو جمال ومحمد نجيب، حيث رحل الأول إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة، وانضم الثاني إلى الجونة في صفقة انتقال حر.

وضمن القائمة 26 لاعباً هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

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