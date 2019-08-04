مسؤول ايراني: حققنا توازنا جديدا باسقاط الطائرة الأميركية المسيرة

لفت مساعد الشؤون السياسية لمكتب الشؤون العقائدية والسياسية للقائد العام للقوات المسلحة رسول سنائي راد إلى "اننا نجحنا في صناعة ​الصواريخ​ الدقيقة في ظل ظروف الحظر واستطعنا من خلال اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة الانتقال من مرحلة الردع الى توازن جديد"، مشيراً إلى أن "​المقاومة​ القائمة على المنطق هي السبيل لسد الطريق امام العدو".

وأشار إلى أن "المقاومة النشطة المنبثقة من الوعي والابداع المشفوع بالمنطق في مواجهة العدو من شانها رد الاعداء "، لافتاً إلى أن "تكثيف الضغط والتهديد بالحرب هو أحد إستراتيجيات أعداء ​الثورة الإسلامية​ ، حيث بامكان مقاومتنا الفاعلة ان تطمئن الشعب بان الحرب لن تقع وان تدفع العدو ايضا الى التخبط ".

وأضاف "التمسك بمحور الولاية ووحدة الصف داخل المجتمع بامكانه ان يكون السبيل لمواجهة العدو في ظل الظروف الراهنة للبلاد"، مشددا على أن "تعزيز قوة الردع وإحباط الحرب النفسية الإعلامية وإرضاء الناس عبر تقديم الخدمات الصادقة لهم، هي أهم الطرق لمواجهة العدو".