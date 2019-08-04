عبدالملك الحوثي: اذا زادت السعودية من التصعيد سنقوم بالمثل

أكد زعيم حركة "أنصار الله" السيد ​عبد الملك الحوثي​ انه "على ​السعودية​ ان تأخذ العبرة والدرس من عدوانها على ​اليمن​"، معتبرا ان "​الامارات​ اذا كانت صادقة في انسحابها فانها خطوة جيدة".

ولفت إلى أنه "اذا زادت السعودية من التصعيد سنقوم بالمثل"، مشيراً غلى أن "النظام السعودي يستغل فريضة الحج استغلالًا سياسيًّا ويضع قيودا كبيرة على اليمنيين وغيرهم وعليه مراجعة حساباته".

وأشار إلى أن "موقف النظام السعودي المعادي للشعب اليمني كان له تأثير كبير على إمكانية الذهاب لأداء فريضة الحج"، لافتاً إلى أنه "كلما أدخل النظام السعودي المشاعر المقدسة في مواقفه وحساباته كلما أثبت أنه ليس جديرا بإدارتها".