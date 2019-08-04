وزير الخارجية الأردني: نسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ "سعي ​الاردن​ لخفض التصعيد في المنطقة"، مشددا على أن "​الأمن​ العربي واحد ومتماسك، وأن أي تهديد لهذا الأمن هو تهديد للمنطقة جمعاء"، مشيراً إلى "اننا في منطقة ​الخليج العربي​ متفقون على خفض التصعيد، والالتزام بالحوار السياسي الذي يضمن احترام الآخر وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد".

ولفت إلى أن "أي أزمة بالمنطقة ندفع ثمنها جميعا، وبالتالي كلنا نريد أن نعمل لإنهاء الأزمة والتوتر في المنطقة ككل"، مشيراً إلى "اننا نريد أن نعمل بشكل مكثف ونسير بخطوات عملية ليس فقط لخدمة مصالحنا كدول شقيقة ثلاث، لكن أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار على الأسس التي نتفق عليها جميعا".