أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "سعي الاردن لخفض التصعيد في المنطقة"، مشددا على أن "الأمن العربي واحد ومتماسك، وأن أي تهديد لهذا الأمن هو تهديد للمنطقة جمعاء"، مشيراً إلى "اننا في منطقة الخليج العربي متفقون على خفض التصعيد، والالتزام بالحوار السياسي الذي يضمن احترام الآخر وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد".
ولفت إلى أن "أي أزمة بالمنطقة ندفع ثمنها جميعا، وبالتالي كلنا نريد أن نعمل لإنهاء الأزمة والتوتر في المنطقة ككل"، مشيراً إلى "اننا نريد أن نعمل بشكل مكثف ونسير بخطوات عملية ليس فقط لخدمة مصالحنا كدول شقيقة ثلاث، لكن أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار على الأسس التي نتفق عليها جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: نسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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