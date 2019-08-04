بوتين يعزي ترامب في ضحايا حادثي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

بعث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ببرقية إلى نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، عزّاه فيها بضحايا حادثي ​إطلاق النار​ المأساويين في ولايتي ​تكساس​ و​أوهايو​. ويوم أمس السبت، وقع ​إطلاق نار​ في منطقة ​أوريغون​ بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، ونجم عن ذلك، مقتل عشرة أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 16 آخرون. وفي نفس اليوم، شهدت مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس الأميركية إطلاق نار داخل متجر "والمارت" بالمركز التجاري "سيلو فيستا"، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتم القبض على القاتل.

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