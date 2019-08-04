أكد أمين المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي علي شمخاني، أن "واشنطن لن تتمكن من حظر دبلوماسية طهران الفعالة والمؤثرة"، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني مؤشر فشل".
ولفت إلى أن "قطار الأميركي قد توقف في محطة الفشل وليس أمامه طريقا سوى تغيير السكة نحو احترام الحقوق المشروعة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى عبر تصغير منافسيه الداخليين والمجتمع الدولي إلى إثبات أنه شخص متميز عن غيره بحيث يمكنه توفير الحد الأقصى من المصالح بأقل ثمن ممكن عبر الطرق الذي ابتدعها بنفسه".
وأشار إلى أن "استراتيجية الحد الأقصى من الضغط، وضعت من أجل تقويض قدرات الجمهورية الإسلامية مستهدفة قائد الثورة والشعب والحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي، واستخدمت آلية العقوبات كأقل الآليات كلفة من أجل استهداف أسس القوة لدى إيران"، لافتاً إلى أنه "نتيجة لردة فعل الشارع الإيراني والمطالبة لمواجهة الولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد الإيراني ورفع مستوى التحركات الإقليمية والدولية لدى إيران ومواقف قائد الثورة الإسلامية الحاسمة، فإن خطوات ترامب وقراراته باءت باليأس والفشل، كما أدت إلى زيادة الضغوط من قبل منافسيه في الداخل وأيضا المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق".
كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني: قطار الضغوط الأميركية توقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.