شمخاني: قطار الضغوط الأميركية توقف

أكد أمين المجلس الأعلى ال​إيران​ي للأمن القومي ​علي شمخاني​، أن "​واشنطن​ لن تتمكن من حظر دبلوماسية ​طهران​ الفعالة والمؤثرة"، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني مؤشر فشل".

ولفت إلى أن "قطار الأميركي قد توقف في محطة الفشل وليس أمامه طريقا سوى تغيير السكة نحو احترام الحقوق المشروعة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سعى عبر تصغير منافسيه الداخليين و​المجتمع الدولي​ إلى إثبات أنه شخص متميز عن غيره بحيث يمكنه توفير الحد الأقصى من المصالح بأقل ثمن ممكن عبر الطرق الذي ابتدعها بنفسه".

وأشار إلى أن "استراتيجية الحد الأقصى من الضغط، وضعت من أجل تقويض قدرات ​الجمهورية​ الإسلامية مستهدفة قائد الثورة والشعب و​الحرس الثوري​ والجهاز الدبلوماسي، واستخدمت آلية العقوبات كأقل الآليات كلفة من أجل استهداف أسس القوة لدى إيران"، لافتاً إلى أنه "نتيجة لردة فعل الشارع الإيراني والمطالبة لمواجهة ​الولايات المتحدة​ واستقرار ​الاقتصاد​ الإيراني ورفع مستوى التحركات الإقليمية والدولية لدى إيران ومواقف قائد ​الثورة الإسلامية​ الحاسمة، فإن خطوات ترامب وقراراته باءت باليأس والفشل، كما أدت إلى زيادة الضغوط من قبل منافسيه في الداخل وأيضا المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق".