وسائل إعلام أميركية: 7 جرحى بإطلاق نار بمتنزه دوغلاس بشيكاغو الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية عن "سقوط 7 جرحى نتيجة ​إطلاق نار​ في حديقة "داغلس" في ​شيكاغو​"، مؤكدةً أنه "جاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو".

ويوم أمس السبت، وقع إطلاق نار في منطقة أوريغون بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، ونجم عن ذلك، مقتل عشرة أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 16 آخرون. وفي نفس اليوم، شهدت مدينة إل باسو الواقعة في ولاية تكساس الأميركية إطلاق نار داخل متجر "والمارت" بالمركز التجاري "سيلو فيستا"، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتم القبض على القاتل.