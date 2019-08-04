السيد: أتحدى شقير أن يبرز التسجيلات وسألاحقه قانونيا على تطاوله

رد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي على وزير ​الاتصالات​ محمد شقيرن قائلا "شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه أن يبرزها وهي موثقة بكاملها وأمام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول أن يغطي به هذه الصفقة والأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وأن أي مكان آخر أرخص بكثير"، شميراً إلى أنه "أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليس لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفا كبيرا من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته".

وكان وزير الإتصالات محمد شقير قد أشار الى أنه "يكفي هذا الكمّ الكبير من الكذب الذي يمارسه النائب جميل السيد لا سيما بموضوع مبنى تاتش، خصوصا ان جميل السيد عندما طرحت شراء المبنى في لجنة الاتصالات كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات بهذا الخصوص"، لافتاً الى أنه "فعلاً يصحّ بالنائب جميل السيد المثل القائل: من شَبَّ على تركيب الملفات شاب عليه".

وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح شقير أنه "على كُلٍ، الأعمال التي نقوم بها تكون دائماً في ضوء النهار وهي مصدر للفخر والاعتزاز. وكما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاتش."