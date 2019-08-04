نبيل نقولا: كفى استخفافا بعقول اللبنانيين والتخفي بالحرية الفنية

أكد وزير النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له "إننا نريد ان نتقشف وان ندعم الاقتصاد ال​لبنان​ي ونريد ان ندعم ​الصناعة​ اللبنانية و​الزراعة​ لكن الفن اللبناني الذي انتشر في ​العالم العربي​ والدولي نقوم اليوم بتدميره من خلال فرق اجنبية لا تمت لمجتمعنا ولا لبيئتنا بصلة بل العكس تضرب حضارتنا وثقافتنا تحت شعار الحرية ومن خلالهم اموالنا التي نريد الحفاظ عليها داخل وطننا"، مشيراً إلى أن "الفن اللبناني هو من ارقى الفنون المثل على ذلك الرحابنة و​وديع الصافي​ وصباح وبسكال صقر وكارول صقر وماجده الرومي وجوليا بطرس وطوني كيوان وغيرهم. الم يعد هناك فنانون في لبنان حتى نأتي بفرق هجينة تثير الاشمئزاز وتمس بحضارتنا ? كفى استخفافا بعقول اللبنانيين والتخفي بالحرية الفنية".

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