بو صعب ردا على جعجع: مجلس الوزراء اتخذ قراراً بضبط الحدود

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ خلال المشاركة في إفتتاح ساحة الجيش في بلدة هرهريا القطين ب​كسروان​ إلى "اننا نفتتح اليوم ساحة باسم ​الجيش اللبناني​ تعبيراً منكم لمحبتكم للجيش اللبناني ونضع مدفعاً قديماً للجيش اللبناني في ساحة البلدة وربما استشهد أو أُصيب من استخدمه ولكن هذا هو الجيش اللبناني"، مشيراً إلى "اننا نشكر المجلس البلدي وكل أهل المنطقة التي خصصت هذه الساحة لاقامة هذا النصب".

واكد أن "مهمات الجيش اللبناني كثيرة وهي الدفاع عن الوطن وحفظ الامن و​محاربة الارهاب​ والتكفير والدفاع عن الارض اللبنانية ولا يعرفها إلا من يقوم بها فعلياً"، مشيراً إلى أنه "لأول مرة نرى أن الامن بالداخل وبشكل عام كلة يعمل لأنه هناك قائد أعلى للقوات المسلحة قوي وهو ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​".

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني الذي نكرمه اليوم، جزء كبير منه منتشر على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية ونعمل على أن يكون انتشار الجيش أوسع حتى في البحر من أجل حماية المنطقة الاقتصادية والمنطقة التي فيها غاز ونفط".

ورد بو صعب على رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، قائلا "نشكر جعجع لأنه لم يحمل الجيش اللبناني مسؤولية المعابر غير الشرعية ولكن المشكلة أن جعجع يقول اننا لم نأخذ القرار المناسب ونأمر الجيش اللبناني لإقفال المعابر غير الشرعية"، مشيراً إلى أن "​مجلس الوزراء​ اتخذ قراراً بضبط الحدود والطلب من الجيش اللبناني و​الاجهزة الامنية​ التشدد في ضبط الحدود البرية".

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وأكد "اننا قبلنا كل الهبات الخارجية التي تساعد الجيش اللبناني وتم بناء 74 موقعاً على الحدود اللبنانية"، مشيراً إلى "اننا ووزراء "القوات اللبنانية" نتشارك في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولم نسمع منهم اي اعتراض على قرار مجلس الوزراء بشأن الحدود"، لافتاً إلى "اننانقوم بتنفيذ ضبط الحدود والحفاظ عليها ونتمنى أن نتشارك بذلك مع وزراء "القوات اللبنانية".

من جهة أخرى، لفت بو صعب إلى "اننا نسمع كلاماً يوجه لرئيس الجمهورية ويقولون: لماذا تطلب أن يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء؟ وهذه من صلاحيات الرئيس"، مشيراً إلى ان "الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة العسكرية وهو نفسه الذي اعترض على المجلس العدلي".

وأكد "اننا تعلمنا من رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا نتدخل بالمؤسسات ولكننا لن نسمح لأحد أن يتدخل لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر بمعنويات القضاء ولن يؤثر على حكم القضاء"، مشيراً إلى "اننا في عهد الرئيس عون لن نرى إلا دولة القانون والقصاء سيكمل وسيأخذ مجراه دون التدخل من قبل أحد".

وأضاف "يقومون بهجوم استباقي ونوجه تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثق الوقائع واذا الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية"، مشيراً إلى أن "دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي".