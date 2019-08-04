حنكش: ألم يحن الوقت لطرح الثقة بهذه الحكومة؟

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له على امحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الناس انتخبت نواب... 111 من النواب أعطوا ثقة لحكومة أطلقت على نفسها اسم "حكومة إلى العمل"، حكومة إلى العمل منذ شهر لم تجتمع، بأدق وضع إقتصادي إجتماعي في تاريخنا الحديث". وسأل حنكش "من يحاسب ​الحكومة​ على أدائها وشعارها الفارغ؟ ألم يحن الوقت لطرح الثقة بهذه الحكومة؟ ألم يحن الوقت لحكومة منتجة؟".

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