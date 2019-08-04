الجيش: توقيف مروج مخدرات اعترف بعمله مع اثنين آخرين لصالح تاجر

أفادت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بانه "بتاريخه، دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ منزل المواطن أ.م، الذي كان أصيب بطلق ناري في رجله أطلقه المواطن أ.س خلال إشكال في محلة حي الأميركان- الحدث، على خلفية توزيع ​المخدرات​. وأوقفت الدورية داخل المنزل المواطن أ.د، كما ضبطت كمية كبيرة من المخدرات. واعترف الموقوف بأن كلا من أ.م وأ.س يقومان بترويج المخدرات لصالح تاجر المخدرات ح.م في منطقة ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية​ وخلدة وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات".

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