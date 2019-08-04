عقيص: عملية مبنى تاتش من الأمثلة الأبرز عن العشوائية في الإنفاق العام

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بمعزل عما يشتم فيها من روائح صفقات أو عمولات أو فوائد غير مشروعة، تعتبر عملية شراء مبنى "تاتش" من الأمثلة الأبرز عن العشوائية في الإنفاق العام، وتبديد أموال ​الدولة​ على شركة تشغيل يجدر إنهاء التعاقد معها، وعقد شراكة شفافة مع ​القطاع الخاص​ بدلا عنها، لهذا السبب صوتنا ضد ​الموازنة​".

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