بلال عبد الله: كفى تحريضا وتخوينا ومكائد

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "لأحد الزملاء أقول، نعم حل زمن التبعية والارتهان، نعم حل زمن التفاهمات والصفقات مكان المواطنة، نعم حل زمن محاولة ​القضاء​ عل الكبار الحقيقيين لصالح الصغار الحالمين، وأما عن مقولة الاستقواء بالخارج او بالداخل فهي طبعا نكتة الموسم، لأنكم روادها، فيكفي تحريضا وتخوينا ومكائد".

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