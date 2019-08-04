شقير عن النائب السيد: من شب على تركيب الملفات شاب عليه

أشار وزير الإتصالات ​محمد شقير​ الى أنه "يكفي هذا الكمّ الكبير من الكذب الذي يمارسه النائب ​جميل السيد​ لا سيما بموضوع مبنى تاتش، خصوصا ان جميل السيد عندما طرحت شراء المبنى في ​لجنة الاتصالات​ كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات بهذا الخصوص"، لافتاً الى أنه "فعلاً يصحّ بالنائب جميل السيد المثل القائل: من شَبَّ على تركيب الملفات شاب عليه".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح شقير أنه "على كُلٍ، الأعمال التي نقوم بها تكون دائماً في ضوء النهار وهي مصدر للفخر والاعتزاز. وكما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في ​مؤتمر​ صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاتش."