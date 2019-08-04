شقير عن النائب السيد: من شب على تركيب الملفات شاب عليه

أشار وزير الإتصالات محمد شقير الى أنه "يكفي هذا الكمّ الكبير من الكذب الذي يمارسه النائب جميل السيد لا سيما بموضوع مبنى تاتش، خصوصا ان جميل السيد عندما طرحت شراء المبنى في لجنة الاتصالات كان من أبرز المرحبين وهناك تسجيلات بهذا الخصوص"، لافتاً الى أنه "فعلاً يصحّ بالنائب جميل السيد المثل القائل: من شَبَّ على تركيب الملفات شاب عليه".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح شقير أنه "على كُلٍ، الأعمال التي نقوم بها تكون دائماً في ضوء النهار وهي مصدر للفخر والاعتزاز. وكما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاتش."
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