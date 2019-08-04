اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في سوهاج بنسبة نجاح 91%

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدور الثاني أغسطس 2019، للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة النجاح 91.32% على مستوى المحافظة.

كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية الدور الثاني "أغسطس 2019"، بنسبة نجاح 94%، إذ بلغ عدد المتقدمين 969 طالب وطالبة، حضر منهم 823، ونجح منهم 771.

وأوضح ماهر عبدالخالق، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بلغ 14932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 14159 طالبًا وطالبة، نجح منهم 12930 بنسبة نجاح 91.32%، لافتًا إلى أن نسبة نجاح الدورين معاً بلغت 98.28%.