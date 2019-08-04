"التعليم العالي": مد فترة تنسيق المرحلة الثانية حتى ١٢ صباحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.
ويهيب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.
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