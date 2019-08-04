قطر تعلق على توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ)

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية في صحفتها على موقع تويتر اليوم الأحد.

واعربت دولة قطر عن شكرها وتقديرها لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة .