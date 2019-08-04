أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الأحد، أن تواجد قوات بلاده في العراق هو جزء من وجود التحالف الدولي، وجاء بناء على طلب الحكومة العراقية، لافتا إلى أن التحالف مستمر طالما بقيت الحكومة العراقية مطالبة بذلك.
بالسفارة الأمريكية في بغداد، "إن تواجد القوات الأمريكية في العراق جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، ودائما نسمع من القادة العراقيين ضرورة بقاء قواتنا لتقوية قدرات القوات العراقية وضمان عدم عودة (داعش)".
وقال تولر، في مؤتمر صحفي عقده
وأضاف أن "وجود قوات بلاده في العراق هو جزء من وجود التحالف الدولي، وسيبقى هذا التحالف طالما استمرت الحاجة له.
وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل.. قال تولر: "أنا سعيد لوجود جهود من الطرفين لسد الثغرات"، مؤكدا أن "التعاون من مصلحة الجميع"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وضعت "النجباء" و"حزب الله" على قائمة الإرهاب لتعاونها مع المنظمات الإرهابية والحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي في بغداد: تواجد قواتنا في العراق جزء من التحالف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.