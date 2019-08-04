مهاتير محمد: مبادرة طريق مكة تعود بالنفع على الحجاج

صرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بأن مبادرة طريق مكة تعود بالنفع على جميع الحجاج.

وأعرب "مهاتير" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برناما الماليزية عن شكره الخاص لسفير المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا محمود حسين قطان وفريقه؛ لتعاونهم الكامل مع مؤسسة الحج الماليزية والحجاج الماليزيين طوال هذه السنوات وخاصة بمبادرة طريق مكة والتي تأكدت بأنها تعطي المنافع للحجاج الماليزيين.

وتابع رئيس الوزراء الماليزي قائلًا: " نحن نأمل أن

تكون العلاقة المتينة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية تتوطد بشكل مستمر لأجل مصلحة الحجاج".

وتعد مبادرة طريق مكة إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله

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الحرام في عدد من الدول ويستفيد من هذه المبادرة 5 دول انضمت إلى هذه المبادرة وهي تونس وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا.

ويتمكن الحجاج من خلال هذه المبادرة من إنهاء إجراءات الجوازات والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادرون منها، بحيث يتجاوزونها عند وصولهم إلى السعودية.

كما تمكنهم من الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية في مكة المكرمة.