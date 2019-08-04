مجددًا.. سقوط ضحايا بحادث إطلاق نار في شيكاغو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النارفي تكساس وأوهايو.
وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت مقتل نحو 30شخصا، حيث لقي 20 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس.
فيما قتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.
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