الجزائر تكشف موعد محاكمة شقيق بوتفليقة

أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية، اليوم الأحد، بأن موعد محاكمة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ستكون خلال الأسابيع القادمة.

وأكد موقع صحيفة "الخبر" أن محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين للمخابرات، محمد مدين وبشير طرطاق، إضافة إلى زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، ستبدأ في غضون الأسابيع المقبلة

بعد أن أنهى قاضي التحقيق في محكمة البليدة العسكرية دراسة ملفات المدعى عليهم.

واستمع قاضي التحقيق العسكري للمتهمين الأربعة في قضية "التآمر بهدف المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، و"التآمر لتغيير النظام".

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يذكر أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة كانت

قد أيدت قرار عدم الإفراج عن المتهمين الذي صدر من طرف قاضي التحقيق العسكري، بعد انتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين في 22 يونيو الماضي.

وكانت هيئة الدفاع عن لويزة حنون قدمت طلبا ثالثا للإفراج عن الأمنية العامة لحزب العمال، مرفوقا بملف طبي كامل يشرح تدهور صحة الأخيرة، إلا أن المحكمة تمسكت بقرار رفض الإفراج عنها بكفالة.