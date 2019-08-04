مصر تشارك في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين

تشارك مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، الذي تستضيفه الصين خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري.
مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وذكرت وزارة الاتصالات - في بيان اليوم الأحد- أنه سيتم خلال المنتدى عقد لقاءات
يُذكر أن تجمع البريكس يضم كلًا من: البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وتُعتبر بلدان البريكس أسواقًا مهمة ومصدرة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتي قرار تأسيس منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدول التجمع بهدف تبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء القدرات فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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