مقتل شخصين في تفجير حافلة في العاصمة الأفغانية

قُتل شخصان على الأقل في تفجير استهدف حافلة تابعة لمحطة تلفزيونية أفغانية، اليوم الأحد في كابول، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "قنبلة لاصقة"، وهي نوع من العبوات التي يتم وضعها على العربات بواسطة المغناطيس، قد انفجرت قرابة الساعة 5,30 مساء (13,00 توقيت جرينيتش).

وأضاف أن "حافلة تنقل موظفي تلفزيون خورشيد انفجرت في منطقة تايماني"، الحي المزدحم الواقع في وسط كابول. وتابع "قُتل سائق وأحد المارة جراء التفجير وجرح ثلاثة آخرون بينهم موظفان في تلفزيون خورشيد".

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وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي حافلة بيضاء صغيرة وقد لحقت بمقدّمتها أضرار بالغة.

وقال الصحافي في المحطة ذبيح الله دورانديش إن ثلاثة من زملائه أصيبوا. وأضاف لوكالة فرانس برس "لقد حذّرتنا (الأجهزة الأمنية) مؤخراً بأن طالبان قد تستهدفنا".

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وكانت "طالبان" قد هددت في يونيو باستهداف وسائل الإعلام التي تبث دعاية مناوئة للحركة.