أسماء الأسد تعلن شفاءها من السرطان

أعلنت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، أنها شُفيت تماماً من سرطان الثدي، بعد عام من إعلان إصابتها بالمرض.

وقبل عام نشرت الرئاسة السورية، صورة لأسماء الأسد وهي متصلة بجهاز لحقن المحاليل ومبتسمة بجوار زوجها في غرفة مستشفى. وقالت إنها بدأت العلاج من "ورم خبيث" اكتشفه الأطباء في بداياته.

وقالت أسماء الأسد في مقابلة أُذيعت مساء السبت: "رحلتي انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابياتها". وأضافت أنها "تلقت علاجاً كيماوياً في مستشفى عسكري سوري".

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