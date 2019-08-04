تركيا ستشن عملية عسكرية في شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا، في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.

وأجرت تركيا محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء منطقة آمنة عبر حدودها في شمال شرقي سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.

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