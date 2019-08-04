العراق يعتزم فتح منفذ القائم مع سوريا سبتمبر المقبل

أفاد عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان الدليمي، اليوم الأحد، بأن وزير الداخلية ياسين الياسري حدد الأول من سبتمبر المقبل، موعداً لإعادة افتتاح منفذ القائم - البوكمال الحدودي مع سوريا.

ونقلت مواقع صحافية محلية عن الدليمي القول، إن "وزير الداخلية ياسين الياسري أجرى اجتماعاً مع أعضاء من حكومة الأنبار المحلية في مدينة الرمادي، وأطلعهم على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا في الأول من سبتمبر، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف الدليمي أن "خطة الحكومة المركزية تتضمن افتتاح منفذ القائم في الوقت الحاضر، على أن تتم المباشرة بالعمل بإنشاء المنفذ الجديد الذي يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن قضاء القائم، وعرضه للاستثمار".

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وأوضح أن "آلية العمل ستكون إنشاء كرفانات في المنفذ القديم بدلاً من المباني التي دُمرت بالكامل من قبل إرهابيي داعش إبان سيطرته على المنفذ"، مؤكداً "عزم الحكومة المركزية افتتاح المنفذ في الموعد المحدد بعد توفير كافة المستلزمات".

ويعول الجانبان على أن يساهم افتتاح المعبر في تنشيط الحركة التجارية بين الجانبين.

وتربط بين سوريا والعراق ثلاثة معابر رسمية، هي القائم - البوكمال الذي يسيطر عليه الجيش السوري من الجانب السوري، ومعبر اليعربية - ربيعة الذي تسيطر عليه حالياً من الجانب السوري قوات سورية الديموقراطية (قسد)، ومعبر التنف - الوليد الذي يقع في منطقة تتواجد بها قوات أميركية.