القبض على ثمانية من أصل 15 هارباً من سجن في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد، القبض على ثمانية من بين 15 موقوفاً تمكنوا من الفرار أمس من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم الوزارة، لوكالة "فرانس برس": "ألقينا القبض على ثمانية هاربين من أصل 15 فروا أمس من سجن مركز شرطة القناة" في شرق العاصمة. وتمكن هؤلاء الذين أوقفوا على ذمة قضايا تتعلق بالمخدٌرات، من الفرار من المركز.

وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري أمراً بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء السبت.

كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.

وشهدت بغداد، فور هرب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة وإغلاق شبه كامل لمداخلها وعمليات تدقيق، بحثاً عن الهاربين.

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ووجه الياسري بتشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين. كما أوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين، وتكثيف الإجراءات الاستخباراتية وتوحيد الجهود للقبض عليهم.

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصوّر لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خالياً من الحراسة.

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وبات الإتجار بالمخدّرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف تجار مخدّرات على الحدود العراقية - الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.