كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أذرع مفتوحة" تدعو لإنشاء ميناء آمن لاستقبال 121 مهاجرا بعد رفض إيطاليا استقبالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المنظمة غير الحكومية الإسبانية "أوبن أرمز- أذرع مفتوحة" اليوم الأحد،"بشكل عاجل" إلى إنشاء ميناء آمن يستقبل 121 مهاجرًا تم إنقاذهم في وسط البحر المتوسط، وما زالوا على متن سفنهم بسبب رفض إيطاليا السماح له بالهبوط.

وقالت أوبن أرمز على موقع تويتر: "في إحدى الليالي على متن السفينة، ونحن مستمرون دون إذن في النزول بـ 121 شخصًا بعد إنقاذهم، وقصص حياتهم مدمرة.. لا ينبغي لأحد أن يتغاضى عن ذلك، إنه أمر مُلحّ وهناك أولوية وجود ميناء آمن".