كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات تكساس تحقق حول بيان "الغزو اللاتينى" المنسوب لمنفذ الهجوم النارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة إل باسو تايمز المحلية اليوم أن السلطات الأمريكية تحقق في الصلة المحتملة للمشتبه به في مذبحة إل باسو ببيان صدر على الإنترنت ينتقد "الغزو الإسباني لتكساس".

وقال جريج ألين، قائد شرطة الباسو، هذا الصباح: "لدينا الآن بيان لهذا الشخص يشير إلى احتمال وجود جريمة كراهية".

ولقى 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 26 أخرين فى هجوم نارى لرجل أبيض بمدينة ال باسو بولاية تكساس، أمس السبت، بدافع الكراهية.