كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديموقراطيون يتهمون "عنصرية" ترامب بالسبب وراء الهجمات المسلحة الأخيرة بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربط عدة مرشحين ديمقراطيين للرئاسة بين "عنصرية" السادية البيضاء التى ينتمى إليها فكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره أحد الأسباب وراء إطلاق النار على إل باسو بولاية تكساس يوم السبت، والذي خلف 20 قتيلاً و 26 جريح.

وقال بيتو أورورك، وهو عضو سابق في الكونجرس عن تكساس بعد زيارة جرحى في مستشفيات في إيل "إن ترامب عنصري ويغذي العنصرية في هذا البلد، ولا يسيء إلى حساسيتنا فحسب، بل يغير بشكل جذري شخصية هذا البلد ويؤدي إلى العنف". باسو.

ولاحظ أورورك المولود في تكساس بأنه كانت هناك زيادة في "جرائم الكراهية في السنوات الثلاث للإدارة الأمريكية، حيث يكون لديك رئيس أطلق على المهاجرين لقب" المغتصبين "و" المجرمين "، على الرغم من أن المهاجرين المكسيكيين يرتكبون جرائم بمعدل أقل بكثير من أولئك الذين ولدوا في البلاد ".

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وأضاف أورورك في تصريحات للصحفيين بعد إلغاء حملته الانتخابية في نيفادا للعودة إلى إل باسو "الرئيس حاول أن يجعلنا نشعر بالخوف من أجلهم."

وبالمثل، اتهم رئيس بلدية ساوث بيند (إنديانا) وأيضاً مرشحًا لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بيت بوتيج، خطابًا من البيت الأبيض، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إن القومية البيضاء ضارة، وتلهم الناس لارتكاب جرائم القتل، ويتم التغاضي عنها على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية".

كما أضاف أن "رئيس الولايات المتحدة يتغاضى عن القومية البيضاء" وقال إنّ عليه مسؤولية خفض انتشار المرض من جذوره".