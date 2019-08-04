كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزي الهندي يفرض عقوبة على ثمانية بنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لبيان صدر اليوم الأحد فرض البنك المركزي الهندي عقوبة على ثمانية من بنوك القطاع العام لمخالفتها معايير تصنيف الاحتيال وخصم الفواتير ومراقبة الاستخدام النهائي للأموال.

وفرض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) العقوبة التي تتراوح بين هندية روبية (حوالي 142،900 دولار أمريكي و285،700 دولار أمريكي) على البنوك.

وتم تغريم بنك بارودا وبنك الهند وبنك اوفر سيز الهندي وبنك الاتحاد الهندي بقيمة 1.5 كرور روبية هندية (214300 دولار أمريكي) لكل منهما، بينما تمت معاقبة بنك الله أباد وبنك ماهاراشترا بواقع 2 كرور روبية هندية (285،700 دولار أمريكي) لكل منهما.

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وبالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة البنك الشرقي للتجارة بواقع 1 روبية هندية (حوالي 142،900 دولار أمريكي).

وجاء في البيان "تم إجراء تدقيق من قبل البنك الاحتياطي الهندي في حسابات شركات مجموعة ولوحظ أن البنوك لم تمتثل لأحكام واحد أو أكثر من التوجيهات الصادرة عن البنك الاحتياطي الهندي".

في بيان منفصل، فرض البنك الاحتياطي الهندي عقوبة قدرها مليار روبية هندية (حوالي 142،900 دولار أمريكي) على بنك المؤسسة لعدم امتثاله للمعايير المتعلقة بإطار الأمن السيبراني وكذلك تصنيف الاحتيال والإبلاغ عنه.

