كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إظلام يضرب العاصمة الأندونيسية لعدة ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدرت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية اليوم الأحد، أنها ستستغرق عدة ساعات لاستعادة الطاقة إلى جاكرتا بعد إظلام كبير فى جاكرتا، وألقت باللائمة في المشكلات الفنية على انقطاع التيار الكهربائي لعشرات الملايين من الناس في العاصمة والمقاطعات المحيطة.

واتسع انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي يسكنها أكثر من 100 مليون شخص، والذى أثر على معظم مناطق العاصمة، مما دفع إلى استخدام المولدات الكهربائية في بعض المكاتب ومراكز التسوق والشقق.

وقال سريبيني إنتان كاهياني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة بي تي بيروشان ليستريك نيجارا في مؤتمر صحفي: "نأمل استعادة نظام الكهرباء بجاكرتا، إذا كان كل شيء على ما يرام وأن نظام التوليد موثوق، فإن الإمداد السلس سيعود في غضون ثلاث ساعات تقريبًا".

وأضاف كاهياني أنه يتعين على عملاء الكهرباء في مقاطعتي جاوة الغربية وبانتن استعادة الكهرباء في غضون أربع إلى خمس ساعات.