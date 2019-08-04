كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير إيراني: قطر ساعدت إيران على احتجاز ناقلة النفط في مياه الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المدحجي، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن إيران احتجزت سفين بالتعاون مع دولة قطر، وفقًا لما ظهر مؤخرًا بوسائل إعلام إيرانية ناطقة بالفارسية.

وأضاف "المدحجي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، أن الحرس الثوري لديه أكثر من 50 مرسى لتهريب البضائع والنفط خارج نطاق الجمارك في إيران، فمن هو الذي وفر 700 ألف ليتر من النفط الإيراني لهذه السفينة؟، وما هو دور قطر لتزويد إيران بالمعلومات عن هذا النفط، مشددًا على أن هناك جهة داخل إيران تعمل على تهريب النفط، وهذه الكميات من النفط تم تهريبها من قبل جهات مرتبطة بحكومة روحاني التي هي في خلال مع الحرس الثوري الإيراني.

و أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج، وقالت إيران إن الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود، كما أكدت احتجاز 7 بحارة كانوا على متنها.