كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عطل يضرب فيسبوك وانستاجرام فى أمريكا وأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ الإبلاغ عن مشكلات فى أغلب الشبكات الاجتماعية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة ووسط أوروبا.

ووفقاً لموقع "داون ديتيكتور"، أنّه فى مساء اليوم الأحد، تم الإبلاغ عن مشاكل في تشغيل انستاجرام من قبل مستخدمين من الولايات المتحدة والبرازيل وشيلي والمكسيك وروسيا، وكذلك من عدة دول في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة ، عانى كل من فيسبوك، وانستاجرام وواتس آب، السقوط عدة مرات في جميع أنحاء العالم.