بدون مراحيض ولا ماء ولا كهرباء..مدارس في المغرب يقضي الأطفال حاجاتهم خلف أقسامها-صور

أثارت صور مدرسة “ولاد يعقوب” الابتدائية بجماعة “الثلاثاء بوكدرة”، ضواحي مدينة آسفي، تعود للموسم الدراسي المنصرم، استياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشفت صفحة على موقع الفيسبوك تُعنى بشؤون المنطقة، عن صور تعود للمدرسة المذكورة، تؤكد بأنها بدون ماء ولاكهرباء، وتلاميذها يقضون حاجتهم خلف جدران أقسامها.

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وقالت مصادر “اليوم24” إنه بساحة المؤسسة التعليمية المذكورة توجد “نطفية” تُهدد سلامة العشرات من التلاميذ الصغار، فيما تسبب مشكل إغلاق مراحيض المدرسة، بسبب غياب الماء الصالح للشرب والكهرباء، في روائح كريهة قادمة من خلف جدران الأقسام حيث يقضي التلاميذ حاجتهم وراءها.

وطالبت صفحة “عين على بوكدرة” مسؤولي التربية الوطنية، الذين باركوا نهاية الأسبوع الجاري المصادقة على مشروع قانون الإطار الجديد للتربية والتكوين، بالتدخل لإنقاذ المدرسة حتى ينعم تلاميذها بموسم دراسي جيد في شتنبر القادم.