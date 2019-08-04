عطل مفاجئ يصيب فايسبوك وإنستغرام..توقف خدماتهما في عدد من بلدان العالم

أصاب عطل مفاجئ، موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وموقع تبادل الصور “انستغرام”، اليوم الأحد، ما أدى إلى توقف الخدمات، لدى بعض المشتركين.

ولم يتمكن المستخدمون بموقع “فايسبوك” النشر، إذ تظهر لهم، رسالة تفيد: “حدث خطأ نحن نعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن”.

وأدى هذا العطل المفاجئ إلى تذمر المستخدمين في الموقع الاجتماعي “فايسبوك”، وموقع “إنستغرام”، خاصة وأنه الثاني في أقل من شهر.

ويشار إلى أن “فايسبوك” يعتبر من أشهر المواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقع “انستغرام”، وهو تطبيق مجاني لتبادل الصور، وأطلق في أكتوبر عام 2010 .