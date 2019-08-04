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عثر مواطنون، صباح اليوم الأحد، على طفل لا يتعدى عمره شهرين، على مستوى الحديقة الواقعة بجوار المقبرة الإسلامية لحي جميلة بمدينة الفقيه بن صالح.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فالرضيع الذي عثر عليه المارة في صحة جيدة، حيث قاموا بإعلام السلطات المحلية والأمنية بالواقعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية بالمدنية، والتي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد هوية مرتكب هذه الجريمة.
هذا وقد خلف الحادث حالة من الاستياء لدى المواطنين الذين تجمهروا في مكان الحادث، فيما جرى نقل الرضيع إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح في انتظار تسليمه إلى إحدى الجمعيات المهتمة بالأطفال المتخلى عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محزن..العثور على رضيع تخلت عنه والدته بحديقة بالفقيه بن صالح – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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