أقدم نجم الراب المغربي مسلم، ليلة أمس السبت، على خطوة محمودة، عبر دعمه لموهبة فنان راب تحدى احتياجاته الخاصة.
ومنح مسلم الرابور “سينيور الراضي”، فرصة الصعود رفقته على منصة مهرجان “ولاد الحومة” بطنجة، بعدما قدم الفقرة الأولى من الحفل الختامي، إلى جانب مشاركته الغناء مع مسلم في أغنيته “ماما”.
وعبر الرابور “سينيور الراضي”، في حديثه ل”اليوم 24” عن سعادته بما عاشه مع مسلم الذي كان من المعجبين به منذ بداية مساره، موضحا أنه شجعه بعبارة “راك كاين”.
وأضاف الرابور الذي يحتاج إلى عكاز طبي من أجل الحركة أن فرحته تضاعفت عندما طلب منه مسلم مشاركته في الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلم في خطوة محمودة يدعم “رابور” تحدى “الإعاقة”.. ويغنيان معا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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