ألمانيا تُخصص طائرة للبحث عن مغربي هرب من السجن.. لا يزال في حالة فرار

تمكن سجين مغربي الأصل، يوم الخميس الماضي، من الفرار من سجن فرانكفورت بريونسهايم الرابع بألمانيا، دون أن تستطيع عناصر الشرطة تعقبه بعد عملية الهروب.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن السجين المغربي الأصل، الذي بلغ من العمر 35 سنة، استغل الفسحة في حدود الساعة الواحدة والنصف، واستطاع الفرار عبر سور السجن رغم أن طوله يبلغ 5.50 مترا ومعزز بأسلاك شائكة.

وحذرت الشرطة سائقي السيارات المتجولين في المنطقة، من السجين في حالة طلب المساعدة في محيط السجن أو المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة العدل الألمانية، أنه تم تعبئة طائرة خاصة للبحث عن السجين الفار، علما أن سمعته لم تكن سيئة في السجن، وقد ألقي عليه القبض في جرائم السرقة بالعنف وتهريب المخدرات.