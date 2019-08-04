سعد لمجرد يحضر لعمل مغربي.. هل ينجزه في زيارته المقبلة للمغرب؟

كشف النجم المغربي سعد لمجرد، مؤخرا، أنه يحضر لعمل مغربي جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه عمله المشترك مع الفنان المصري، محمد رمضان.

وكتب لمجرد، في تدوينة، أرفقها بصورته في منشور عبر حسابه بتوقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “جمهوري العزيز أنا في صدد التحضير لعمل مغربي آخر، لأجلكم، استعدوا جيدا”.

ويرتقب أن يعود لمجرد للمغرب، قريبا، للمرة الثالثة منذ انطلاق متاعبه القضائية في فرنسا، حسب ما كشف مدير أعماله ل”اليوم 24″.

ويرجح أنه يستعد لإنجاز عمله الجديد بالمغرب، مثلما فعل مع كليبي: “كازابلانكا ” و”بدك إيه” في زيارته الأخيرة.

وتعد زيارة سعد للمغرب، هي الأولى من نوعها بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب ثانية في فرنسا، في غشت من السنة الماضية.