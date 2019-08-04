القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصاعدت حالة من التوتر الشديد في معتقل "عوفر" منذ ساعات صباح اليوم، الأحد، حيث اعتدت قوات القمع المسماة بـ"المتسادا" على الأسرى في قسمي (20) و(19) في معتقل "عوفر"، علمًا بأن قسم (19) أحد الأقسام المخصصة للأسرى الأطفال.
وكانت قوات القمع قد نفذت منذ الصباح اقتحام لقسم (20) واستأنفت الاقتحام مجددًا قبل ساعات، وذلك بهدف نقل قيادات تنظيمية داخل المعتقل.
وأطلقت قوات "المتسادا" قنابل الغاز في قسمي "20" و"19" الذي يحتجز فيه الأسرى الأطفال بمعتقل "عوفر"، والأسرى يردون بالتهليل، وفق ما كشف نادي الأسير الفلسطيني.\
وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أن إدارة المعتقلات أبلغت الأسرى أن عملية النقل تأتي بأمر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وستُنفذ حتى لو أدى ذلك إلى عملية قمع شاملة داخل المعتقل.
واعتبر نادي الأسير أن تصاعد المواجهة في معتقل "عوفر" واستهداف الأطر التنظيمية أمر في غاية الخطورة، وهو جزء من عمليات القمع والسلب التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك من حيث مستوى العنف المستخدم بحق الأسرى.
يُشار إلى أن معتقل "عوفر" شهد مطلع العام الجاري مواجهة كانت الأعنف منذ سنوات، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى.
التفاصيل فور ورودها..
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين الأسرى وقوات الاحتلال في معتقل "عوفر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.