إطلاق نار داخل متنزه في شيكاغو الأمريكية

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصاً مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.