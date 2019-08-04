إطلاق نار داخل متنزه في شيكاغو الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.
وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصاً مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.
ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".
ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".
وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.
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