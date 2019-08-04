حراك من 33 نادياً للاطاحة بالهيئة الادارية لاتحاد الطائرة

وقال مصدر مقرب من اتحاد الطائرة في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم جمع تواقيع اكثر من 33 نادياً، لعقد اجتماع بعد 21 يوماً من اجل طرح الثقة بالهيئة الادارية الحالية لاتحاد الطائرة".

واوضح المصدر، أن "الاجتماع يأتي بغية ايجاد الاسس المهنية التي ترتقي بواقع اللعبة"، مبيناً أن "جميع الامور الادارية والقانونية بهذا الخصوص قد تم تهيئتها من اجل انجاح ما تطمح اليه عائلة الطائرة".

