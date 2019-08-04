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حراك من 33 نادياً للاطاحة بالهيئة الادارية لاتحاد الطائرة

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2019-08-04 | 17:04

حراك من 33 نادياً للاطاحة بالهيئة الادارية لاتحاد الطائرة

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تحرك 33 نادياً، للاطاحة بالهيئة الادارية للاتحاد العراقي لكرة الطائرة برئاسة جميل العبادي.
وقال مصدر مقرب من اتحاد الطائرة في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم جمع تواقيع اكثر من 33 نادياً، لعقد اجتماع بعد 21 يوماً من اجل طرح الثقة بالهيئة الادارية الحالية لاتحاد الطائرة".

واوضح المصدر، أن "الاجتماع يأتي بغية ايجاد الاسس المهنية التي ترتقي بواقع اللعبة"، مبيناً أن "جميع الامور الادارية والقانونية بهذا الخصوص قد تم تهيئتها من اجل انجاح ما تطمح اليه عائلة الطائرة".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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