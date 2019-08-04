محكمة الجنايات المصرية تقضي بالتحفظ على أموال متهمي 'خلية الأمل' ومنعهم من السفر

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وفي تفاصيل التحقيق، خطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين "جماعة الإخوان الإرهابية"، والعناصر الموجودة خارج البلاد، للعمل على تمويل التحركات المناهضة داخل مصر، وكذلك للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة.
وكذلك العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج على التحريض ضد الدولة بهدف إسقاطها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.
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