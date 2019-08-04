مصدر: الداخلية تقرر انهاء تكليف مدير الاحوال والجوازات والاقامة

أفاد مصدر امني، الاحد، بأن وزارة الداخلية قررت إنهاء تكليف مدير الاحوال والجوازات والاقامة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية أصدرت، اليوم، أمراً إدارياً بإنهاء تكليف اللواء هيثم فاضل عباس موسى، من مهام تمشية مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة". وأضاف أن "الداخلية قررت نقل اللواء هيثم فاضل إلى ملاك التفتيش الإداري والمهني".



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